Verena Kerth ist raus: Wer ist jetzt Dschungelcamp-Favorit?

Das waren es nur noch elf – und welcher davon ist euer Liebling? Gestern Abend war es so weit: Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) verkündeten im Dschungelcamp den ersten Exit. Überraschenderweise traf es Verena Kerth (41). Anders als die Moderatorin durften sich in der ersten Woche vor allem Lucas Cordalis (55) und Gigi Birofio über Zuspruch freuen und hatten abwechselnd die Nase vor. Doch wem gönnt ihr inzwischen die Dschungelkrone am meisten?

Für viel Geschrei sorgten in der vergangenen Folge vor allem Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier (33). Nach einer missglückten Schatzsuche gerieten die einstige Bachelor-Kandidatin und die Germany's next Topmodel-Bekanntheit aneinander, was in einem lautstarken Streit endete – sehr zum Entsetzen der friedliebenden Djamila Rowe (55). Eher ruhig hingegen war er wieder einmal um Markus Mörl (63) und Lucas Cordalis.

Eine äußerst unterhaltsame Dschungelprüfung wiederum lieferten Claudia Effenberg (57), Cosimo Citiolo (41) und Gigi Birofio ab. Papis Loveday (46) und Jolina Mennen (30) waren dieses Mal hingegen weniger zu sehen – ebenso wie Jana Pallaske (43). Die Schauspielerin musste am Ende sogar wegen des Exits zittern. Kann sie das Ruder noch rumreißen?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Verena Kerth im Dschungelcamp

RTL Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier streiten sich

RTL Jana Pallaske an Tag sechs im Dschungelcamp

