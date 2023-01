Trio-Dschungelprüfung: So liefs für Cosimo, Gigi und Claudia

Ob dieses Dschungelcamp-Trio am heutigen Abend abliefern konnte? Cosimo Citiolo (41) musste am dritten Tag mit Tessa Bergmeier (33) in die Prüfung. Auch Kumpel Luigi Birofio stellte sich im Laufe der Sendung einer Challenge mit dem Model. Claudia Effenberg (57) dagegen durfte sich bereits zweimal ihren Ängsten stellen, mit Lucas Cordalis (55) erkämpfte sich die Designerin neun Sterne. Jetzt müssen Cosimo, Gigi und Claudia ran – waren die drei erfolgreich?

"Der große Preis von Murwillumbah" sorgte für eine große Portion Unterhaltung! Die drei Bewohner mussten innerhalb von 15 Minuten das Ziel der Rennstrecke erreichen. Diese war mit diversen Hürden verbunden: Die 57-Jährige nahm im Auto als blinde Fahrerin Platz, Cosimo saß taub und verkehrt herum im Gefährt. Gigi sah als Einziger die Strecke, durfte aber kein Wort verlieren. Mal verwechselte der DSDS-Kultkandidat rechts und links – mal musste er heftig würgen. Auch Gigi verlor schnell die Fassung und fuchtelte wild umher.

Claudia behielt einen klaren Kopf und meisterte den Parcours mit Bravour. Am Ende durften sie sich über sieben Sterne freuen und setzten damit einen ersten Rekord. "Diese Prüfung hatten wir schon ein paar Mal und noch nie hat jemand Sterne mit nach Hause gebracht", erklärte ihnen Moderatorin Sonja Zietlow (54).

