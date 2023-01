Nach Ehe-Aus mit Francesco: Ilary Blasi wohl wieder vergeben

Ist Ilary Blasi (41) etwa vom Markt? Die Moderatorin und der italienische Fußballer Francesco Totti (46) gaben sich 2005 das Jawort. Das Liebesglück der beiden wurde mit der Adoption ihres Sohnes Christian sowie der Geburt ihrer Töchter Chanel und Isabel gekrönt – allerdings war ihr Eheleben nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Juli 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Doch nun soll Ilary schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Obwohl die Schauspielerin und der Fußballer offiziell noch nicht geschieden sind, soll die Beauty ihr Herz bereits an einen anderen Mann laut Bild-Information vergeben haben: Sie ist angeblich mit dem hessischen Tiefbohr-Unternehmer Bastian Müller-Pettenpohl zusammen. So hatten in den vergangenen Wochen bereits italienische Medien über eine mögliche Beziehung spekuliert, doch nun soll ein vertrautes Foto der beiden auf Social Media Gewissheit gebracht haben.

Der Unternehmer selbst soll vor Ilary noch in einer Partnerschaft gewesen sein. Als er die Moderatorin allerdings kennengelernt hat, war es wohl um ihn geschehen: Er soll sich wegen der 41-Jährigen von seiner Freundin Claudia Aquino getrennt haben, mit der er zwei Monate liiert gewesen ist.

Getty Images Francesco Totti und Ilary Blasi im Februar 2018

Instagram / ilaryblasi Ilary Blasi im Oktober 2022

Instagram / ilaryblasi Ilary Blasi im November 2022

