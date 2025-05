Hat sich Ex-Spielerfrau Ilary Blasi auf Luxusjacht verlobt?

Ilary Blasi (44) hat offenbar einen Heiratsantrag von ihrem deutschen Freund Bastian Müller-Pettenpohl erhalten. Der romantische Moment soll sich auf einer Luxusjacht mitten auf dem Comer See ereignet haben, wie die italienische Zeitschrift Chi berichtet. Der Tiefbohr-Erbe und die Schauspielerin verbrachten das Wochenende in der luxuriösen Villa d’Este am See, bevor Bastian auf die Knie ging und seiner Ilary einen Ring überreichte. Fotos zeigen, wie die Moderatorin überglücklich an Bord einer Jacht auf ein Schmuckstück schaut, bei dem es sich womöglich um einen Verlobungsring handelt.

Noch gibt es allerdings eine rechtliche Hürde, bevor Ilary tatsächlich vor den Traualtar treten könnte. Seit ihrer Trennung von dem ehemaligen Fußballstar Francesco Totti (48) im Jahr 2022 läuft der Scheidungsprozess zwischen den beiden, der nicht zuletzt durch Vorwürfe wie den Diebstahl einer Rolex-Uhrensammlung für Schlagzeilen sorgte. Allerdings scheinen die 44-Jährige und Francesco derzeit auf dem Weg zu einer einvernehmlichen Einigung zu sein. Erst kürzlich zeigten sich die beiden bei der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Chanel in Rom überraschend harmonisch – auch Bastian war anwesend.

Die Italienerin scheint in ihm ihr großes Glück gefunden zu haben. Sie und der Unternehmer gehen seit Anfang 2023 gemeinsam durchs Leben. Angeblich hat sich der Hesse sogar für die hübsche Moderatorin von seiner früheren Freundin Claudia Aquino getrennt. Mit ihr war Bastian laut Bild für rund zwei Monate zusammen, bevor er sich schließlich Hals über Kopf in seine Ilary verliebte.

Bastian Müller-Pettenpohl und Moderatorin Ilary Blasi, Januar 2025

Bastian Müller-Pettenpohl und Moderatorin Ilary Blasi, November 2024

