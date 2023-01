Wegen sexy Filmszene: Madonna wollte David Harbour in "W.E."

Deswegen ergatterte David Harbour (47) eine Rolle in Madonnas (64) Filmdrama "W.E."! Mit Gastrollen in Shows wie Law & Order oder "Hack – Die Straßen von Philadelphia" begann 1999 seine Schauspielkarriere. In den darauffolgenden Jahren spielte David immer größere Rollen in "Ein Quantum Trost", "Zeiten des Aufruhrs" oder Stranger Things. Auch stand er 2011 für Madonnas Film "W.E." vor der Kamera – diese Rolle bekam David aber nur aus einem bestimmten Grund!

Das verriet der 47-Jährige jetzt in einem Interview bei "Jimmy Kimmel Live!": So sei es nach seiner Liebesszene mit Kate Winslet (47) in "Revolutionary Road" um Madonna geschehen – sie wollte David in ihrem Film! Auf die Frage, warum die Sängerin ausgerechnet ihn wollte, soll die Casting-Direktorin gesagt haben: "Nun, die Regisseurin mochte dich wirklich in diesem Film 'Revolutionary Road'. Du hast darin eine Sexszene und sie fand dich, du weißt schon – sie fand dich sexy."

"Wow, Madonna findet mich sexy! Ich war wirklich aufgeregt", gestand der "Stranger Things"-Star. Die ersten Drehtage waren dann anscheinend eine ziemliche Ernüchterung. "Das Proben war eine wirklich erschütternde, aber dennoch aufregende Erfahrung", erklärte er und fügte hinzu, dass Madonna "zu der Zeit wollte, dass jeder sie M nennt". David, der "dreist" gewesen sei, habe aber immer wieder ihren üblichen Namen in das Gespräch eingebracht.

Getty Images David Harbour bei der "Stranger Things"-Premiere, Mai 2022

BFA / ActionPress Madonna bei der New York Fashion Week

Getty Images David Harbour, Schauspieler

