Dschungel-Star Gigi ehrlich: Vater machte ihn immer runter!

Gigi Birofio (23) öffnet sich im Dschungelcamp! Der Realitystar harrt bereits seit zwölf Tagen mit seinen Mitcampern bei stark rationiertem Essen im australischen Busch aus. So langsam zerrt das harte Leben in der Natur an allen. Der sonst so lustige und verpeilte TV-Casanova hatte sogar schon Tränen vergossen, weil er seine Liebste vermisse. Nun offenbarte er sogar noch Details über seine Kindheit.

Im Gespräch mit Papis Loveday (46) wurde der 23-Jährige auf einmal sehr emotional. Er erklärte, dass es ihm schwerfalle, Gefühle zu zeigen. "Wenn ich ein Problem habe, sperr’ ich mich irgendwo ein und zeig nach außen, dass es mir gut geht", meinte er. Er wisse auch, woher das Verhalten komme. Sein Vater habe ihm eingetrichtert, dass er immer stark sein müsse. "Mein Vater kann mir zum Beispiel nicht sagen 'Hey, mein Sohn, ich liebe dich’", offenbarte der Ex on the Beach-Star. Außerdem habe sein Vater ihn immer kein gehalten. "Manchmal habe ich mir schon gedacht, ich kann eh nichts", erinnerte er sich außerdem.

Im Camp fängt der Italiener offenbar an, langsam zu seinem Seelenleben zu stehen. Vor wenigen Tagen, hatte er verraten: "Ich vermisse meine Perle. Sie fehlt mir sehr hier!" Der Tattoo-Fan war sogar noch weiter gegangen und hatte geschwärmt: "Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Ich würde sehr, sehr vieles für sie tun!"

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

