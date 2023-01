"Vermisse meine Perle": Gigi weint im Dschungel um Dana!

Luigi Birofio zeigt sich von einer ganz anderen Seite! Der Entertainer kämpft derzeit im Dschungelcamp um die Krone. Dabei präsentierte der Ex on the Beach-Star bisher eher seine lustige Ader und glänzte mit absurden Sprüchen und witzigen Einlagen in den Prüfungen. Umso überraschender ist der emotionale Ausbruch, der den Italiener nun übermannt: Gigi vergießt bittere Tränen – und zwar aus Liebe!

Im Gespräch mit Cecilia Asoro gab Gigi am zehnten Tag einen Einblick in sein Seelenleben. Dabei kam er offenbar auch auf seine aktuelle Herzdame Dana Feist zu sprechen – und wurde ganz rührselig: "Ich vermisse meine Perle. Sie fehlt mir sehr hier!" Der Tattoo-Fan ging sogar noch weiter und schwärmte: "Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Ich würde sehr, sehr vieles für sie tun!"

Diese Worte dürften bei Dana runtergehen wie Öl. Noch vor Gigis Einzug in den Dschungel hatten die beiden TV-Starlets bestätigt, einander zu daten. Als Paar hatten sie sich damals aber noch nicht bezeichnen wollen. "Sie macht mich auch glücklich, aber alles entspannt", hatte Gigi erklärt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL / Markus Hertrich Dana, "Are You the One?"-Kandidatin

