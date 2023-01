Exit an Tag zwölf: Dieser Star muss den Dschungel verlassen!

Für diese Kandidatin hat es sich ausgedschungelt! Tag zwölf im Dschungelcamp ist vorbei und die Stars bangen um ihren Platz am Lagerfeuer. Gestern bekam die Bachelor-Bekanntheit Cecilia Asoro die wenigsten Anrufe – gehen musste sie aber nicht, da es eine Show mehr geben wird. Aber heute wird es wieder ernst und die Zuschauer vor dem Fernseher haben die Macht, wer im australischen Busch bleiben darf und wer nicht: Jana Pallaske (43) ist raus!

In den vergangenen Tagen bildeten die Schauspielerin Jana Pallaske und auch die Designerin Claudia Effenberg (57) die Schlusslichter in den Promiflash-Umfragen. Sind die Fans vor dem TV derselben Meinung? Zittern mussten zunächst tatsächlich Claudia und Jana. Den Exit verkündeten wie immer die Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) – die wenigsten Stimmen bekam Jana und muss somit ihre wenigen Dschungel-Sachen packen.

"Ich werde euch so vermissen, aber ich war wirklich am Ende. [...] Es war lang genug", jubelte Jana, dass sie gehen musste. Als Erstes musste die Radiomoderatorin Verena Kerth (41) ihren Platz ums Lagerfeuer freimachen. Daraufhin bekam der Sänger Markus Mörl (63) die wenigsten Anrufe der Zuschauer – das Model Tessa Bergmeier (33) folgte ihm am nächsten Tag.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+

RTL Jana Pallaske an Tag sechs im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske bei ihrer ersten Dschungelprüfung

Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020

