Skandal-Horror "Silent Night, Deadly Night" bekommt Remake

Die Weihnachtszeit wird dieses Jahr überaus blutig – zumindest auf der Kinoleinwand! Denn mit "Silent Night, Deadly Night" bringen die Macher von Terrifier ein Remake des legendären Skandal-Horrorfilms der 80er-Jahre zurück. Der Film erzählt die unheimliche Geschichte von Billy, der als Kind an Heiligabend mit ansehen muss, wie seine Eltern brutal von einem Mann in einem Santa-Claus-Kostüm ermordet werden. Vom Trauma gezeichnet, wird Billy selbst zu einem mordenden Weihnachtsmann, der Schrecken verbreitet. Der erste Trailer zum Film zeigt bereits, dass Fans sich auf ein blutiges Highlight freuen können. Das Remake soll laut Filmstarts am 11. Dezember 2025 in die Kinos kommen.

Hinter der Neuauflage verbirgt sich das Unternehmen Cineverse, das zuletzt mit "Terrifier 3" einen großen Erfolg feierte. Die Regie und das Drehbuch übernimmt laut Filmstarts Mike P. Nelson, bekannt für das Remake von "Wrong Turn – The Foundation". Die Neuinterpretation von "Silent Night, Deadly Night" orientiert sich dabei stark am Original, das in den 80er-Jahren für heftige Kontroversen sorgte. Religiöse Gruppen protestierten damals massiv gegen die Idee eines mordenden Weihnachtsmannes, was schließlich zum Rückzug des Films aus den Kinos führte. Trotz oder gerade wegen der Proteste und der späteren Indizierung in Deutschland avancierte der Film zu einem Kultklassiker, der jetzt mit neuen Schockmomenten und moderner Optik wiederbelebt werden soll.

Der ursprüngliche Kultfilm erhielt in den Jahren nach seinem Skandal mehrere Fortsetzungen sowie ein Remake, das 2012 jedoch wenig Eindruck hinterließ. Horrorfans erhoffen sich nun eine würdige Neuauflage. Cineverse scheint genau diese Zielgruppe im Blick zu haben und teilt dieselbe Leidenschaft für schräge und düstere Filmklassiker. Bleibt abzuwarten, ob das Remake dem Original gerecht wird oder ob die Fans am Ende doch nostalgisch zurückblicken. Eines ist jedoch sicher: Dieser Weihnachtsmann bringt keine Geschenke, sondern Angst und Schrecken.

Imago Silent Night Deadly Night Filmplakat 1984

Getty Images Art, der Clown, "Terrifier 3"-Premiere, 2024

Imago Filmprotest gegen "Silent Night, Deadly Night" in den USA im Jahr 1984

