Umut Tekin und Emma sind Teil von "Wo die Liebe hinfällt"

Reality-TV-Fans aufgepasst: Es gibt Neuigkeiten vom berühmt-berüchtigten Krawall-Ex-Paar Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28). Die beiden Reality-TV-Stars sind Teil der neuen Show "Wo die Liebe hinfällt". In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats wurde verkündet, dass nicht nur Emmas und Umuts Geschichte vor laufender Kamera erzählt wird, sondern auch die von weiteren Paaren, darunter Rebecca Ries und ihr Ex-Freund Göktug Göker sowie Pinar und ihr Partner David.

Die neue Sendung verspricht intime Einblicke in das Leben der Paare, die sich innerhalb der Reality-TV-Welt gefunden haben. Dabei kämpften Emma und Umut wie auch Rebecca und Gök abseits der Kameras mit teils großen Herausforderungen. Authentisch wollen die Realitystars zeigen, wie es hinter den Kulissen um ihre Beziehungen – oder vielmehr den Zerfall derselben – bestellt war. Pinar und David gehen derweil den nächsten großen Schritt: Sie wagen das Abenteuer Zusammenziehen und planen, ein gemeinsames Patchworkmodell aufzubauen. Spannung und Dramatik sind vorprogrammiert.

Emma und Umut sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Kopfschütteln. Nicht wenige ihrer Fans erinnern sich an den hitzigen Rosenkrieg, den sich die beiden im Netz lieferten. Während die Fans nun gespannt sind, wie ihre Geschichte auf Bildschirmgröße wirkt, bleibt eine zentrale Frage offen: Wird Umut in der Sendung sein angekündigtes Trennungsstatement zu den Ereignissen abgeben? Klar ist, diese Show wird nichts für schwache Nerven – und gibt tiefe Einblicke in die zwischenmenschlichen Höhen und Tiefen.

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

