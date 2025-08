Sorge um Romina: Christian Wolf kündigt "was Ernsteres" an

Romina Palm (26) sorgt derzeit für Unruhe unter ihren Fans – denn auf den Social-Media-Kanälen des Models ist es seit mehreren Tagen ungewohnt still. Ihr letzter Instagram-Post liegt bereits vier Tage zurück, was eine Welle besorgter Kommentare unter ihrem Profil ausgelöst hat. "Romi, wo steckst du nur, dein Content und dein Lachen fehlen am Tag", schrieb ein Follower. Andere zeigten sich einfühlsam und vermuteten, dass Romina als frischgebackene Mutter möglicherweise eine schwierige Phase durchlebt: "Nimm dir alle Zeit, die du benötigst. Du bist gut so, wie du bist!"

Inmitten der Spekulationen hat sich nun Rominas Partner Christian Wolf (30) zu Wort gemeldet. In einer Instagram-Story kündigte der Unternehmer ein "etwas ernsteres Reel" an, in dem es um Romina gehen soll. "Heute Abend kommt noch ein etwas ernsteres Reel (es geht um Romi) – aber davor noch etwas Leichtes", erklärte er, bevor er kurzerhand Werbung für Produkte seiner Marke More einstreute. Einige Fans zeigten sich darüber irritiert, andere warfen Christian vor, Romina im Alltag nicht ausreichend zu unterstützen. "Ich habe den Eindruck, Christian lebt sein Leben wie zuvor, und alles bleibt an Romi hängen", schrieb ein Nutzer. Die genauen Hintergründe der angekündigten Veröffentlichung sind bislang nicht bekannt.

Romina und Christian zählen zu den beliebtesten deutschen Social-Media-Pärchen – mussten sich in der Vergangenheit aber auch immer wieder Kritik gefallen lassen. Während Romina als Model und Content-Creatorin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt, hat sich Christian mit seinen Unternehmen einen Namen gemacht. Gemeinsam teilen sie nicht nur ihre Karriere auf Instagram, sondern auch die Verantwortung für ihre kleine Familie. Erst kürzlich sprach Romina in einem ihrer Beiträge offen über die Herausforderung, das Leben mit Baby zu bewältigen, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ob die aktuelle Situation damit in Zusammenhang steht, bleibt abzuwarten.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025