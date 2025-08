Anzeigen: Emilie Kiser will Infos unter Verschluss halten

Emilie Kiser verlor ihren dreijährigen Sohn durch einen Unfall in einem Pool. Im Laufe der Ermittlungen riet die Polizei den Ehemann der TikTokerin, Brady, wegen Kindesmisshandlung anzuklagen. Brady soll den Jungen zu dem Zeitpunkt, als er in den Pool fiel, unbeaufsichtigt gelassen haben, um sich um das neugeborene Baby zu kümmern. Zu einem Prozess kam es aktuell noch nicht und Informationen von People zufolge soll Emilie derzeit versuchen, weitere Veröffentlichungen zu verhindern. Demnach kämpfen ihre Anwälte gerade dafür, die Unterlagen, die untern anderem die genauen Gründe für die Empfehlung der Anzeige enthalten, aus den Gerichtsdokumenten zu entfernen.

Laut der Staatsanwaltschaft bestehe derzeit aber "keine Aussicht auf eine Verurteilung", weshalb Brady wohl derzeit nichts zu befürchten hat. Für die Geheimhaltung soll Emilie einen guten Grund haben. Wie ihre Anwälte erklären, befürchte die Content Creatorin, dass eine Veröffentlichung zur Erstellung "beunruhigender Inhalte" führen könnte – damit beziehen sie sich vor allem auf eine mögliche Nachstellung des Unfalls per KI. "Der Abschnitt des Berichts, den Frau Kiser schwärzen möchte, enthält Informationen und Hintergründe, die für ein angemessenes Verständnis der Ermittlungen zum Ertrinkungsfall, der Entscheidung der Polizei, Strafanzeige zu erstatten, und der Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, keine Strafanzeige zu erstatten, von entscheidender Bedeutung ist", erklärte Emilies Anwältin.

Der schockierende Tod von Emilies Sohn bewegte die ganze Welt und löste einen riesigen Medienzirkus aus. So richtig zur Ruhe kamen die Influencerin und ihre Familie allerdings nicht, denn kurz nach dem Tod des Dreijährigen belagerten Menschen ihr Anwesen in Arizona. "Wütende Fans und Medien haben Emilies Haus umzingelt, durch ihre Fenster gefilmt und aufgeforderte Pakete geschickt", berichtete ein Insider der Daily Mail. Im Netz kursierten sogar Videos, die Emilie in ihrem Haus zeigten und offenbar durch die Fenster aufgenommen wurden.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, ihr Mann Brady und ihr Sohn Trigg