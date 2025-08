Yasin Mohamed und Luigi Birofio hatten einen Autounfall

Reality-TV-Star Yasin Mohamed (34) und sein Kollege Luigi "Gigi" Birofio (26) sind kürzlich nur knapp einer Tragödie entkommen. Die beiden erlebten einen schweren Autounfall, bei dem das Fahrzeug, wie auf von Yasin auf Instagram veröffentlichten Bildern zu sehen ist, sowohl an der Front als auch an der Seite erheblich beschädigt wurde. Auch die Airbags wurden ausgelöst, was die Schwere des Unfalls verdeutlicht. Glücklicherweise blieben sowohl Yasin als auch Gigi sowie weitere Beteiligte unverletzt. "Wir haben, glaube ich, 1.000 Schutzengel", kommentierte Yasin, der die Situation als lebensbedrohlich beschrieb.

In einem emotionalen Post dankte Yasin Gott für den überlebten Unfall: "Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen. Doch durch Deine Gnade geht es uns gut – kein einziger von uns wurde verletzt." Die beiden Influencer waren offenbar schon eine ganze Weile mit dem Auto unterwegs, bevor es zu dem Unfall kam. Details zur genauen Ursache des Unfalls wurden bisher nicht bekanntgegeben.

Yasin und Gigi bewegen sich seit Jahren erfolgreich in der Welt des deutschen Reality-TVs. Sie sind durch Formate wie Prominent getrennt oder Temptation Island bekannt geworden, die ihnen größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit brachten. Beide haben zudem eine starke Präsenz auf Social Media, wo sie regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben teilen. Ein gemeinsames Erlebnis wie dieses dürfte die beiden Männer zunehmend zusammenschweißen.

RTL / Julia Feldhagen Realitystars Yasin Mohamed und Luigi Birofio, 2024

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohammeds zerstörtes Auto, August 2025

