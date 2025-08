Ozzy Osbournes Vermögen: So viel Geld vererbt der Rockstar

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (†76), der am 22. Juli 2025 im Kreise seiner Familie verstarb. Der als "Prince of Darkness" bekannte Musiker hinterließ nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch ein beträchtliches Vermögen, wie Celebrity Net Worth berichtet: Ozzy soll im Juli 2025 ein Nettovermögen von fast 190 Millionen Euro gehabt haben. Dieses Vermögen kam durch die verschiedenen Stationen in seinem Leben zusammen, beginnend mit seinen ersten musikalischen Erfolgen bei Black Sabbath in den 1970er-Jahren.

Neben ikonischen Songs wie "Paranoid" und "Iron Man" war es vor allem Ozzys Soloarbeit, die ihm internationalen Ruhm und finanziellen Erfolg einbrachte. Hits wie "Crazy Train" machten ihn auch als Einzelkünstler zur Legende. Doch es war nicht immer eine einfache Reise: Aufgrund schwerer Alkohol- und Drogenprobleme wurde Ozzy 1979 aus der Band ausgeschlossen. Trotzdem blieb er mit seinen Kollegen verbunden und kehrte 1997 für ein Band-Comeback zurück. Erst wenige Wochen vor seinem Tod war er bei einem besonderen Auftritt mit Black Sabbath auf der Bühne zu sehen, welches ihm viel Kraft schenkte.

Neben der Musik beschritt Ozzy auch andere Wege, um seinen Ruhm zu festigen. Mit der Reality-TV-Show "The Osbournes", die ab den frühen 2000er-Jahren lief, zeigte die Familie humorvoll ihr chaotisches Leben und erreichte ein Millionenpublikum. Auch durch das Musikfestival "Ozzfest" soll der Musiker seinen finanziellen Erfolg weiter ausgebaut haben mit etwa 86 Millionen Euro, die im Laufe der Jahre zusammenkamen. Unabhängig von seinem Vermögen ist es vor allem der Rockstar mit seiner authentischen Art, der vielen in Erinnerung bleiben wird.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Getty Images Black Sabbath im November 2011

Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019