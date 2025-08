Bayern-Keeper Sven Ulreich trauert um seinen Sohn Len

Sven UIreich, der erfahrene Torhüter des FC Bayern München, hat den tragischen Verlust seines Sohnes Len öffentlich gemacht. In einer emotionalen Mitteilung auf Instagram erklärte der 36-Jährige, dass sein Sohn "vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben" sei. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa entschied sich Sven dafür, den Verlust publik zu machen, um "in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen". Schweren Herzens fügte er hinzu: "Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden."

Der Fußballprofi bedankte sich in seinem Statement bei Familie, Freunden und seinem Verein für die Unterstützung und Diskretion in den vergangenen Monaten. "Das bedeutet uns sehr viel", fügte er hinzu. Der 36-jährige Keeper hatte zuletzt mehrere Spiele seines Vereins verpasst. Seinen Ausfall erklärte er in der Vergangenheit nur mit "persönlichen Gründen". Der Verein und die Fans äußerten in den sozialen Medien ihr Beileid und ihre Anteilnahme.

Der gebürtige Schorndorfer spielt seit 2015 für den FC Bayern und hatte sich über die Jahre als zuverlässiger Rückhalt und Teamplayer bewährt. Mit Ausnahme der Saison 2020/21, in der er an den Hamburger SV ausgeliehen war, blieb er dem Münchener Verein treu. Jüngst hat er seinen Vertrag mit dem Traditionsverein um ein weiteres Jahr verlängert. Über sein Privatleben ist wenig bekannt: Mit seiner Familie führt der gebürtige Profisportler ein ruhiges und zurückhaltendes Leben abseits des Rampenlichts.

IMAGO / Sven Simon Sven Ulreich im Juli 2025

IMAGO / Ulrich Wagner Sven Ulreich, Profifußballer

IMAGO / Lackovic Sven Ulreich, FC-Bayern-Torwart

