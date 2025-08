Hasskampagne gegen Romina: Christian Wolf redet Tacheles

Christian Wolf (30) hat in einer emotionalen Botschaft auf Instagram bekannt gegeben, dass seine Partnerin Romina Palm (26) aktuell mit den Auswirkungen einer gezielten Hasskampagne zu kämpfen hat. In einem erschütternden Statement erklärte der Unternehmer, dass Romina enormen psychischen Belastungen ausgesetzt sei, inklusive mentaler Zusammenbrüche, ausgelöst durch die Anfeindungen einer bestimmten Person. Ein Name wird hier nicht genannt. Christian ist sich sicher: Die Angriffe würden einzig und allein stattfinden, weil die Verantwortliche eigentlich ihn attackieren möchte. Über Romina habe sie wohl einen Weg gefunden, dem zweifachen Vater zu schaden – und eben auch der frischgebackenen Mama. Ein Familienmitglied, das von den Vorfällen erfuhr, habe sogar so sehr unter der Nachricht gelitten, dass es infolge dieser Belastung in einen Autounfall verwickelt wurde. "Ich möchte fragen: Muss das sein?", meint Christian sichtlich mitgenommen.

"Sie will mir schaden – um jeden Preis. Auch wenn der Preis bedeutet, eine Frau und frische Mutter, die ein unglaublich liebenswerter Mensch ist, mental kaputtzumachen", heißt es weiter in Christians Statement. Zu Beginn des Videos blendet der besorgte Unternehmer eine Collage eines Tops ein, auf dem "verlobt, schön, alleinerziehend" zu lesen ist, das offensichtlich darauf abzielt, Romina vorzuführen. Denn dieser Beitrag wurde genau an dem Tag veröffentlicht, als die einstige GNTM-Kandidatin ihr erstes eigenes Shooting für ihre Marke hatte. Christian verstehe, wenn einige Social-Media-Nutzer ihn nicht ausstehen können. Was er allerdings nicht versteht, ist der Fakt, wie gezielt gegen Romina Hass verbreitet wird. Er betont, dass die junge Mama nichts von dem Verteidigungs-Reel wisse.

In den vergangenen Tagen herrschte auf dem Social-Media-Profil von Romina ungewohnte Stille. Ihr letzter Post lag schon einige Tage zurück, was bei ihren treuen Fans für deutliche Besorgnis sorgte. Auch auf eine Story wartete ihre Community vergeblich. Am Freitag ergriff Christian das Ruder und kündigte an: "Heute Abend kommt noch ein etwas ernsteres Reel (es geht um Romi) – aber davor noch etwas Leichtes." Wann sich Romina zurückmelden wird, bleibt vorerst ungewiss.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige Anzeige