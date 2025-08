Aktuell ist keine Trauerfeier für Laura Dahlmeier geplant

Die Nachricht vom tragischen Tod der Biathletin Laura Dahlmeier (†31) hat viele Menschen tief erschüttert. Am 28. Juli 2025 wurde die Sportlerin beim Abstieg vom Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen und tödlich verletzt. In ihrem Heimatort Garmisch-Partenkirchen wurde nun ein Gedenkort in der Kirche St. Martin errichtet, wo Freunde, Nachbarn und Wegbegleiter Abschied nehmen können. Zusätzlich liegt in der Kirche Maria Himmelfahrt ein Kondolenzbuch aus. Eine offizielle Trauerfeier ist derzeit jedoch nicht geplant. Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch sagte gegenüber t-online.de: "Garmisch-Partenkirchen macht nichts, aber auch gar nichts, ohne die Zustimmung der Familie. Die hat absoluten Vorrang."

Die Bürgermeisterin erklärte weiter, dass die Heimatstadt gemeinsam mit der Bergwacht oder dem Skiklub der Verstorbenen gedenken würde, sollte später der Wunsch nach einer Zeremonie aufkommen. Sie würdigte Laura zudem nicht nur als Spitzensportlerin, sondern auch für ihren sozialen Einsatz. "Laura hat unserem Ort so viel gegeben", erklärte sie im Gespräch. Derweil sind Lauras Eltern auf dem Weg nach Pakistan. Pakistans Behörden haben beschlossen, ihrem Wunsch zu entsprechen und vorerst keinen weiteren Bergungsversuch ihres Leichnams zu unternehmen, da sie testamentarisch festgelegt hatte, dass kein Leben für die Bergung ihres Körpers riskiert werden solle.

Laura, die im Biathlon Weltmeistertitel und olympische Medaillen gewonnen hatte, war in ihrer Heimat nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für ihre Bodenständigkeit und ihre Liebe zu den Bergen bekannt. Als aktives Mitglied der Bergwacht rettete sie Menschen in Notlagen im Hochgebirge, ein Engagement, das sie auch nach ihrem Karriereende leidenschaftlich verfolgte. "Sie war geerdet, reflektiert und zugleich so strahlend", sagte die Bürgermeisterin. Für einen Ort wie Garmisch-Partenkirchen, der so sehr von den Bergen geprägt ist, war Laura eine Identifikationsfigur, die vielen Menschen in Erinnerung bleiben wird.

Getty Images Laura Dahlmeier im Dezember 2017

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

