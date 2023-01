Rekord: John Williams ist nun der älteste Oscar-Nominierte!

Das sprengt alle Rekorde! John Williams (90) ist einer der erfolgreichsten Komponisten Hollywoods und nicht mehr aus der Filmindustrie wegzudenken. Er kreierte weltweit bekannte Titelmelodien, wobei die Soundtracks von Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park oder Harry Potter zu den bekanntesten zählen. Obwohl John schon 52-mal für den Goldjungen nominiert wurde, schrieb das Musikgenie mit der diesjährigen Nominierung für die 95. Oscar-Verleihung erneut Geschichte!

Steven Spielbergs (76) autobiografischer Spielfilm "The Fabelmans" erhielt sieben Nominierungen, darunter für "Beste Filmmusik". Dadurch ergatterte sich der Musiker nicht nur seine 53. Nominierung, sondern gilt mit seinen 90 Jahren (und 350 Tagen) als der älteste Oscar-Nominierte überhaupt – Ehren-Oscars ausgenommen. Bis vor Kurzem gehörte dieser Posten "Call Me by Your Name"-Drehbuchautor James Ivory – der bis jetzt der älteste Oscar-Preisträger ist. Sollte Williams bei der diesjährigen Verleihung gewinnen, würde er mit seinem sechsten Oscar und einem weiteren Rekord nach Hause gehen. Feststeht, "Der weiße Hai"-Komponist ist die einzige Person, die in sieben verschiedenen Jahrzehnten nominiert wurde und die meisten Anerkennungen in der Kategorie "Beste Filmmusik" ergatterte.

Letztes Jahr kündigte John an, dass sein Soundtrack für "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" – der am 29. Juni in den deutschen Kinos erscheint – der letzte sein werde, an dem er arbeitet. Er wolle sich endgültig zurückziehen. Doch wie er diesen Januar gegenüber Entertainment Weekly gestand, scheint die Musiklegende seine Meinung geändert zu haben: "Ich werde noch eine Weile im Business bleiben. Ich kann der Musik nicht den Rücken kehren."

John Williams und George Lucas bei den Grammy Awards in L.A. 1999

John Williams und Steven Spielberg, Juni 2016

Daisy Ridley, John Williams, John Boyega, Anthony Daniels auf der Star Wars-Premiere, Dezember 2019

