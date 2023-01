So reagieren Dschungelcamper auf Claudias Bolognese-Lüge!

Es kam nun raus! An Tag elf im Dschungelcamp durften Claudia Effenberg (57) und Djamila Rowe (55) auf eine Schatzsuche gehen – und erspielten Chips für ihre Mitstreiter. Zurück bei den anderen Kandidaten schwindelten sie etwas und meinten, sie hätten sich zwischen Chips für alle oder Bolognese für sich entscheiden müssen. Damit wollten sie Luigi Birofio (23) und Cosimo Citiolo (41) einen auswischen, weil sie sich bei ihrer Schatzsuche für eine Pizza statt vier Eier für alle entschieden hatten. Wie ging die Situation denn nun aus?

"Nachdem wir die Truhe hatten, hatte Claudia eine tolle Idee und die lautete: Wir behaupten jetzt einfach mal, man hätte uns bei der Schatzsuche Bolognese angeboten und wir hätten die abgelehnt. Ich möchte an dieser Stelle feststellen, uns wurde keine Bolognese angeboten!", erklärte Djamila zunächst nur Cosimo. Letzterer nahm diese Enthüllung entspannt an – und die anderen? Die erfuhren es erst davon, als die Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) Claudia Druck machten.

Die Frau von Stefan Effenberg (54) zeigte sich ahnungslos, als Sonja sie über die Bolognese-Lüge fragte: "Ich weiß gar nicht, was du meinst." Doch Cosimo klärte dann endlich auf und betonte: "Ist doch alles cool, mittlerweile verstehen wir alle Humor." Lucas Cordalis (55) habe sich schon gedacht, dass es gelogen war. Aber Papis Loveday (46) zeigte sich empört: "Wie kann man so was machen?"

