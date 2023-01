Mit 89 Jahren: "Die Queen"-Star Sylvia Syms ist gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Sylvia Syms war bereits seit den späten 50er-Jahren als Schauspielerin tätig. Ihr großer Durchbruch gelang der Britin im Jahr 1958 mit ihrer Hauptrolle in dem Filmklassiker "Eiskalt in Alexandrien – Feuersturm über Afrika". Doch sie wirkte nicht nur in Filmen mit, sondern beäugte sie auch kritisch. Beispielsweise war sie 1975 die Jury-Präsidentin der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Nun ist Sylvia jedoch gestorben!

Wie unter anderem The Sun berichtete, ließ ihre Familie in einem Statement den Tod der 89-Jährigen verlauten. Demnach starb Sylvia in einer Pflegeeinrichtung – sie sei friedlich eingeschlafen. "Erst gestern schwelgten wir gemeinsam in Erinnerungen an all unsere Erlebnisse. Wir werden sie so sehr vermissen", hieß es in der emotionalen Mitteilung. Der britische TV-Star hinterlässt Tochter Beatie und Sohn Benjamin.

2006 stand sie zusammen mit Helen Mirren (77) für den Film "Die Queen" vor der Kamera. Während ihre Kollegin die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) verkörperte, spielte Sylvia selbst die Queen Mum (✝101). Auch in die Rolle der einstigen britischen Premierministerin Margaret Thatcher (✝87) war sie geschlüpft.

Sylvia Syms im Dezember 1972

Sylvia Syms im Oktober 2007

Helen Mirren im Dezember 2022

