Nach Geburt: Jenny Frankhauser hat "katastrophale Nächte"

Das hat sich Jenny Frankhauser (30) wohl anders vorgestellt. Im vergangenen September sind die Influencerin und ihr Partner Steffen König zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem gibt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) gerne Einblicke in ihren Alltag als Mama und wirkt dabei total vernarrt in ihren kleinen Damian. Auch wenn sie ihr Familienglück in vollen Zügen genießt, gibt es auch schwierige Momente: Jenny wird von ihrem Sohn nachts ziemlich auf Trab gehalten!

Die Tochter von Iris Klein (55) bekommt aktuell nur wenig Schlaf ab, wovon sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story berichtete: "Ich fühle mich schon richtig krank, so fertig bin ich. Die Nächte sind einfach nach vier Monaten immer noch katastrophal." Aber nicht nur nachts ist der Kleine am Quengeln, denn mittlerweile schreie er auch tagsüber viel. "Ich bin langsam wirklich am Ende mit den Nerven. Sage mir jeden Tag: 'Es wird bald besser' Aber wann?", fragte sich die einstige Dschungelkönigin.

Jenny ist deshalb total ratlos und sucht den Fehler bei sich. "Ich denke mir dann natürlich immer, was mache ich falsch […]. Mir bricht es das Herz, ihn jeden Tag so schreien zu hören", teilte die 30-Jährige ihre Sorgen mit, stellte dann aber klar: "Ich liebe es Mama zu sein und ich würde auch nie mehr tauschen, trotzdem ist es gerade echt nicht leicht."

