Ratenzahlung? Neue Details zu den Dschungelcamp-Verträgen!

Das Dschungelcamp ist wohl eines der beliebtesten Reality-TV-Formate überhaupt. Seit fast 20 Jahren können die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen mitverfolgen, wie sich ihre liebsten Stars und Sternchen im australischen Busch mit allerlei Herausforderungen und vor allem ihren Mitcampern rumschlagen müssen. Neben all dem ist jedes Jahr aber auch ein großes Thema, wer die höchste Gage bekommt. 2023 soll das Claudia Effenberg (57) sein. Nun kommen aber weitere interessante Fakten über die Verträge der Camper ans Licht!

Bild liegen die Verträge der Dschungelcamper vor. Dass der Gewinner 100.000 Euro absahnen kann, ist bekannt. Doch offenbar muss der Dschungelkönig etwas auf seine Kohle warten. Der erste Teil des Geldes werde im März überwiesen, der zweite sogar erst im Sommer. Auch die generelle Gage wird wohl peu à peu ausgezahlt. 20 Prozent gibt es direkt bei der Unterschrift, weitere 20 Prozent dann, sobald der Camper seine Reise antritt. 25 Prozent bekommt der Promi nach Abschluss der Produktion. Die restlichen Moneten gebe es erst, wenn der Promi seine exklusiven Interviews und RTL-Formate absolviert habe.

Doch die Stars müssen sich auch an knallharte Regeln halten. Beispielsweise dürfen sie das Camp nachts nicht verlassen, müssen das Mikrofon jederzeit am Körper lassen oder dürfen nicht ohne Absprache an anderen Show-Formaten teilnehmen. Wer sich nicht daran hält, kann bis zu 30.000 Euro verlieren. Wer den Busch freiwillig verlässt, kriegt die dritte Rate der Gage gar nicht ausbezahlt. Doch wer sich als besonders unterhaltsam herausstellt und seinen Exklusivzeitraum mit dem Sender verlängert, kann 40.000 Euro extra verdienen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2023

Anzeige

RTL Die Promis im Dschungelcamp

Anzeige



