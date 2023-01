Höchste Dschungel-Gage: Claudia Effenberg soll auspacken

In knapp einer Woche geht das Dschungelcamp in die nächste Runde! Die Moderation und der Cast der neuen Staffel stehen bereits fest. Mit dabei ist unter anderem Claudia Effenberg (57)! Das Model ist seit 2004 mit dem ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg (54) verheiratet. Obwohl die Kandidaten noch gar nicht in das Camp eingezogen sind, gab es bereits die erste Aufregung. Denn die Gagen der Teilnehmer unterscheiden sich ganz schön. Claudia soll ein Honorar von einer halben Million Euro bekommen, denn sie möchte wohl so einiges auspacken!

Wie die Bild schreibt, habe die Designerin sich dazu verpflichtet, offen über ihr Privatleben zu sprechen. Unter anderem packe sie im Camp über ihre psychischen Probleme und ereignisreiche Ehe aus. Doch Claudia nehme nicht bloß in der diesjährigen Staffel von dem beliebten Format teil. Auch für ein weiteres Projekt habe RTL die Blondine bereits gebucht.

Direkt hinter Claudia in der Liste der Top-Verdiener befinde sich Partysänger Lucas Cordalis (55) mit satten 150.000 Euro! Auch von ihm werde wohl die ein oder andere Geschichte erwartet – insbesondere über seine Frau Daniela Katzenberger (36).

Claudia Effenberg

Claudia Effenberg

Claudia Effenberg

