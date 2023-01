"Blonde" & Co.: Darum polarisiert die Goldene Himbeere 2023

Über die Goldene Himbeere freuen sich wohl die wenigsten Hollywoodstars – umso besser, wenn sie auch für einen Oscar nominiert sind. Da beide Nominierungen aber gegensätzlich sind, scheint die Auszeichnung für die schlechteste Leistung in der Filmbranche oft fragwürdig. Wie People berichtete, stehen wieder überraschend große Blockbuster auf der Liste der sogenannten Razzies. So unter anderem das gefeierte Biopic "Elvis". Doch hier geht die Nominierung an Nebendarsteller Tom Hanks (66), während Hauptdarsteller Austin Butler (31) auf einen Oscar hoffen darf. Ebenfalls überraschend kommt die Oscar-Nominierung für "Blonde"-Darstellerin Ana de Armas (34), denn die Netflix-Produktion stand zuvor sehr in der Kritik und ist bei der Goldenen Himbeere sogar Spitzenreiter.

