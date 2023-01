Angst bestätigt: "Amarillo"-Sänger Tony Christie hat Demenz!

Tony Christies größte Angst wurde Realität. Mit seinem Hit "Is This The Way To Amarillo" aus dem Jahr 1972 wurde der Sänger zum Kult. 2019 äußerte der Brite dann aber ernste Bedenken: Wegen seiner Vergesslichkeit befürchtete er, an Alzheimer zu leiden. Ein Test war damals allerdings negativ ausgefallen. Diesen wiederholte der Musiker jedoch – und tatsächlich: Tony leidet an Demenz und spürt die Auswirkungen schon jetzt enorm!

Mit Bild sprach der 79-Jährige über seine Demenz-Diagnose. "Ich versuche, die Krankheit zu ignorieren, mache weiter. Auf keinen Fall will ich mich von der Bühne zurückziehen", betonte Tony. Bei seinen Konzerten muss er nun jedoch die Sätze von einem Bildschirm ablesen. "Ich kann mir den Text nicht mehr merken. Fehlen mir bei 'Amarillo' die Worte, hilft mir das Publikum. Meine Fans kennen den Song in- und auswendig. Sie singen die Zeilen für mich", erklärte der dreifache Vater.

Inzwischen nimmt Tony Medikamente, die den Fortschritt der Demenz verlangsamen sollen. Darauf reagiere er auch gut. Der Verlauf der unheilbaren Krankheit ist ihm immerhin nicht fremd. Auch schon sein Vater Paddy hatte darunter gelitten.

Anzeige

Getty Images Tony Christie bei einem Event in London im September 2017

Anzeige

Getty Images Tony Christie bei "Die schönsten Weihnachtshits" im Dezember 2015 in München

Anzeige

Getty Images Tony Christie bei "'Willkommen bei Carmen Nebel" im April 2016 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de