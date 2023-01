Dschungelkönigin Djamilas Sohn schämte sich früher für sie

Der Sohn von Djamila Rowe (55) äußert sich erstmals! Am Sonntagabend fand das große Finale vom Dschungelcamp statt und die Reality-TV-Bekanntheit konnte die Krone mit nach Hause nehmen. Die Reise war für sie sehr emotional und sie kam auch hin und wieder auf ihre Kinder zu sprechen. Der Brief ihres Sohnes Jeremy rührte sie sogar zu Tränen. Jetzt sprach Djamilas Sohn erstmals über sie!

Im Interview mit RTL gab Jeremy zu, dass er sich früher für seine Mama geschämt hat. "Das war ja früher sogar so schlimm, dass, wenn man mich gefragt hat: 'Ist das deine Mutter?' Dann hab ich gesagt: 'Nö, ist sie nicht', weil ich keine Lust auf dieses Gespräch hatte", erklärte er. Nun sei der 25-Jährige aber sehr stolz auf Djamila, die im Dschungel allen eine andere Seite gezeigt hat. "Eben weil sie früher ein negatives Bild hatte, will sie jetzt zeigen, dass sie etwas schaffen kann, wo man stolz drauf sein kann. Deswegen zieht sie so durch, will, dass wir einen guten Eindruck von ihr haben", führte Jeremy aus.

Im australischen Dschungel wurde Djamila ziemlich emotional, als sie einen Brief von ihrem Sohn lesen durfte und war überrascht, dass er ihr geschrieben hatte. "Ich dachte, dass sie weiß, dass ich das gut finde, wenn sie dahin geht. Ich habe mich gefragt, warum sie so überrascht war. Für mich war das selbstverständlich", betonte Jeremy jedoch.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Anzeige

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, TV-Sternchen

Anzeige

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de