"Traumatisiert": Dschungel-Djamila spricht endlich über Sohn

Bei diesem Thema wird Djamila Rowe (55) emotional. Die gebürtige Berlinerin gibt im Dschungelcamp Einblicke in ihr Leben als Mama. So hatte die derzeitige Dschungelfavoritin gestern einen Brief von ihrem Sohn erhalten, der sie zu Tränen rührte, weil sie sonst nur wenig in Kontakt stehen. Nun öffnete sich die Visagistin im Camp gegenüber ihren Mitstreitern und kam erneut auf das Verhältnis zu ihrem Sohn zu sprechen: Djamilas Sohn ist wohl immer noch davon traumatisiert, dass sie ihn mit in eine Show genommen hat.

Die 55-Jährige erzählte nun von einer Entscheidung, die sie heute bitter bereut. "Mein Sohn ist komplett raus [aus den Medien]. Der ist noch traumatisiert. Als er klein war, gab es “We Are Family”. Da habe ich ihn mit vor die Kamera genommen. Das habe ich zweimal gemacht", erklärte sie voller Reue. In der Schule wurde ihr Sohn von seinen Mitschülern darauf angesprochen und deshalb offenbar auch gemobbt. Das Geständnis rührte die Mutter zu Tränen.

Djamila leidet sehr darunter, so wenig Kontakt zu ihrem Sohn zu haben. "Ich würde mir wünschen, ich würde meinen Sohn mehr sehen", gab sie vor ihren Mitstreitern zu und merkte an: "Ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Ich sehe ihn selten […]. Mein Sohn geht machnchmal auch nicht ans Telefon."

Getty Images Djamila Rowe, September 2005

Dschungelcamp, RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

Wenzel, Georg / ActionPress Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

