Hot ohne Hygiene? Fans schwärmen von Gigis Dschungel-Look!

Gigi Birofio (23) zeigte seinen Fans in den vergangenen zwei Wochen äußerlich eine andere Seite von sich! Der Reality-TV-Hottie hauste bis zum großen Finale im Dschungelcamp und belegte letztendlich den zweiten Platz. Während seiner Zeit im australischen Busch musste der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat auf zahlreiche Hygieneartikel und seine Beauty-Routine verzichten – anstatt seiner sonst gegelten Haare präsentierte er beispielsweise eine ungemachte Wuschel-Frisur. Und die Fans sind von Gigis verwegenem Dschungel-Look total hin und weg!

Auf Twitter schwärmten während der Ausstrahlung der Staffel zahlreiche Zuschauer von dem Auftreten des temperamentvollen Italieners. "Wie kanns eigentlich sein, dass Gigi nach 15 Tagen Dschungel tausendmal attraktiver aussieht?", "Junge, der ist so cute" oder auch "Für mich die größte Überraschung der Staffel, wie Gigi einfach in dem Format mit den mit Abstand schlechtesten Hygienebedingungen das größte Glow-up haben konnte und ich ihn jetzt ein bisschen hot finde", schrieben beispielsweise drei User.

Doch Gigis Dschungel-Look hat offenbar auch einen großen Nachteil – aufgrund der mangelnden Hygiene im australischen Regenwald entwickelte der Influencer wohl einen ziemlich starken Körpergeruch. "Es ist gerade ein bisschen wie eine Dschungelprüfung, weil ich merke gerade wirklich, dass du riechst", stellte der Moderator Jan Köppen (39) im Finale fest, als der Kandidat ihm im Arm lag.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de