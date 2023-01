Lawinen-Unglück: Ski-Weltmeister Kyle Smaine stirbt mit 31

Traurige Nachrichten aus dem Skisport! Der Freestyle-Skifahrer Kyle Smaine (✝31) ist 1991 in den USA zur Welt gekommen. Im Jahr 2015 erlangte er vor allem in der Sportwelt Bekanntheit, denn: Er gewann eine Goldmedaille im Halfpipe bei der FIS Freestyle Ski und Snowboard Weltmeisterschaft. Jetzt gibt es tragische Neuigkeiten um den leidenschaftlichen Sportler: Kyle ist mit nur 31 Jahren verstorben.

Laut The Sun bestätigte die Familie des Amerikaners, dass der Weltmeister auf tragische Weise am Sonntag bei einem Lawinen-Unglück in Japan sein Leben verlor. Kyle sei der Qualität des Schnees wegen in den Fernen Osten gereist. Außerdem habe er den Tourismus des Landes, der aufgrund der Pandemie stark zurückgegangen ist, mit seinem Besuch fördern wollen.

Bei dem Unglück sei auch ein österreichischer Skifahrer ums Leben gekommen. Ein anderer Kollege von Kyle konnte gerade noch von den Einsatzkräften gerettet werden. Er berichtete von den dramatischen Ereignissen: "Wir haben es kommen sehen, wir hörten den Knall und wussten, dass wir es mit einer großen Lawine zu tun haben. Wir wollten entkommen, aber sie holte uns ein."

Anzeige

Getty Images Kyle Smaine im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Kyle Smaine im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Kyle Smaine im Dezember 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de