Nach Mörder-Ex: "Goodbye Deutschland"-Julia ist neu verliebt

Julia Siefert-Winter hat einen neuen Mann an ihrer Seite! In ihrem einstigen Partner Sven Hildebrandt hätte sich die TV-Auswanderin nicht heftiger täuschen können. Mit ihm wollte sie 2018 ein Leben in Schweden aufbauen, wie auch bei Goodbye Deutschland zu sehen war. Doch ihr damaliger Freund entpuppte sich als Mörder, der nur ein Jahr vorher seine Mutter getötete hatte. Inzwischen sitzt er im Knast. Julia hingegen blickt nach vorne und ist jetzt wieder neu verliebt!

Ihre neue Beziehung verkündete die 30-Jährige auf Instagram. "Niemals hätte ich es für möglich gehalten. Ich bin so überglücklich. Es traf mich aus dem Nichts direkt ins Herz", schwärmte Julia. Ihren neuen Partner bezeichnete sie als "mysteriösen, schwedischen Schneemobil-Cowboy." Am Silvestertag 2022 hatten sich ihre Wege gekreuzt. Nach fünf Jahren "durch die Hölle und wieder zurück" habe sie nun endlich wieder ihr Glück gefunden.

Ende 2021 hatte Julia noch berichtet, wie sehr die Zeit mit Sven sie geprägt habe. Es falle ihr schwer, nach diesem Erlebnis nun wieder Vertrauen zu einem Mann zu fassen. Nach ihm habe sie nur einen On-off-Freund gehabt. "Da hatte ich erst begriffen, dass ich erst heilen und abschließen muss, um bereit für eine neue Partnerschaft zu sein", hatte sie gegenüber Bunte betont.

TV NOW Julia Siefert-Winter und Sven Hildebrandt, "Goodbye Deutschland"-Paar

Instagram / juliasiefertwinter Julia Siefert-Winter, TV-Bekanntheit

TV NOW Julia Siefert-Winter und Sven Hildebrandt, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

