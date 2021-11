Ist der Alptraum für Julia Siefert-Winter noch nicht vorbei? Die Auswanderin erlebte vor drei Jahren Schreckliches. Sie wanderte mit ihrem damaligen Partner Sven Hildebrandt nach Schweden aus, ließ sich dabei von Goodbye Deutschland begleiten. Doch dann entpuppte sich Sven nicht nur als Lügner und Betrüger – sondern auch als Mörder. Nach seiner Verurteilung sitzt er aktuell hinter Gittern. Von da versucht er immer noch, Julia zu erreichen.

"Der will mir Briefe schreiben, der will mich mit seinem Gesülze einschüchtern, Macht über mich ausüben", offenbart Julia in einem Vox-Beitrag. Die TV-Bekanntheit wünsche sich nichts mehr, als dass Sven nie wieder auf freiem Fuß sein wird. "Der darf nie wieder an irgendeinen Menschen draußen in der Freiheit rankommen. Wenn der rauskommt, macht er weiter. Der hört nicht auf", findet sie.

Und wie geht es Julia heute nach den traumatischen Ereignissen? "Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage", erklärt sie. Seit Anfang des Jahres befinde sie sich in einer Langzeittherapie, die ihr helfe. Ihr altes Ich gebe es allerdings nicht mehr – das habe Sven "ausgelöscht".

Anzeige

TV NOW Julia Siefert-Winter und Sven Hildebrandt, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

Anzeige

TV NOW Julia Siefert-Winter und Sven Hildebrandt, "Goodbye Deutschland"-Paar

Anzeige

Instagram / juliasiefertwinter Julia Siefert-Winter (rechts) mit ihrem Vater Holger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de