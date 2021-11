Julia Siefert-Winter durchlebte einen absoluten Alptraum! Die junge Brünette wollte sich 2018 eigentlich einen großen Wunsch erfüllen: Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Sven Hildebrandt und ihren Huskys plante sie ihre Auswanderung nach Schweden. Das Paar wurde dabei von Goodbye Deutschland begleitet. Doch dann kam alles anders als gedacht: Denn Sven entpuppte sich als Mörder – und Julia bangte um ihr Leben.

In der Dokumentation Der Alptraummann von Stern Crime wird die gruselige Geschichte der beiden aufbereitet. Zunächst schien alles gut bei dem Pärchen, das vor laufenden Kameras sein neues Leben in Lappland beginnt. Doch Julias Vater Holger war kein Fan von seinem Schwiegersohn in spe – denn Sven war ihm nicht geheuer. Und das aus gutem Grund: Nach intensiver Recherche fand Holger heraus, dass der Herzberger nicht nur wegen seines Alters gelogen hatte, sondern bereits wegen Betrug, Diebstahl und Doppelehe im Gefängnis saß. Holger konfrontierte seine Tochter und deren Freund mit seinem anfänglichen Verdacht, wurde jedoch abgewiesen.

Wie die Serie weiter zeigt, kamen auch bei Julia irgendwann Zweifel auf. Die junge Frau berichtet, dass Sven sich nach Abschluss der Dreharbeiten immer wieder komisch verhalten und sie Angst bekommen habe. Zeitgleich wurde nach der verschollenen Mutter des damals 47-Jährigen gesucht. In großer Sorge um seine Tochter fuhr Holger nach Schweden, holte Julia ab und flüchtete mit ihr vor deren Partner. Kurz darauf kam heraus: Svens Mutter wurde 2017 ermordet und in ihrem eigenen Balkonkasten einbetoniert.

Sven galt daraufhin als Tatverdächtiger, ein internationaler Haftbefehl wurde erlassen. Gemeinsam mit ihrem Vater reiste Julia trotzdem erneut nach Schweden, um ihre letzten Besitztümer aus dem Haus in Lappland zu holen. Dort trafen die beiden tatsächlich auf ihren Ex – in enger Zusammenarbeit mit der Polizei wurde er dort schließlich festgenommen. Vor Gericht sagten weitere Ex-Partnerinnen aus und beschuldigten Sven des psychischen und physischen Missbrauchs sowie des Betrugs. Monate später folgte die Verurteilung wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft. Der Verurteilte soll seine Mutter wegen eines Streits um Geld getötet haben.

Instagram / juliasiefertwinter Julia Siefert-Winter

TV NOW Holger Siefert in "Der Alptraummann"

TV NOW Julia Siefert-Winter und Sven Hildebrandt, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

Instagram / juliasiefertwinter Julia Siefert-Winter (rechts) mit ihrem Vater Holger

