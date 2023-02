Ruhestand: Gisele Bündchen wünscht Tom Brady nur das Beste

Gisele Bündchen (42) unterstützt ihren Ex-Mann bei seiner Entscheidung. Das Topmodel ließ sich erst vor wenigen Monaten von Footballstar Tom Brady (45) scheiden. Getrennt ist das einstige Traumpaar aber schon länger. Ein größerer Streitpunkt zwischen den beiden soll der Sport des NFL-Spielers gewesen sein: Er beendete seinen Ruhestand nämlich frühzeitig. Jetzt, da die beiden wohl unwiederbringlich getrennt sind, verkündet Tom sein endgültiges Karriereende – und Gisele unterstützt diesen Entschluss.

Bei Instagram gab Tom seinen endgültigen Ausstieg aus der NFL in einem Video bekannt. "Ich gehe in den Ruhestand – endgültig. Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Sache war. Deswegen dachte ich mir, als ich heute Morgen aufgewacht bin, ich drücke einfach auf Aufnahme und lasse es euch zuerst wissen", meint der 45-Jährige. In den Kommentaren melden sich nicht nur Freunde und Kollegen zu Wort, sondern auch seine Ex-Frau Gisele: "Ich wünsche dir nur wunderbare Dinge in diesem neuen Lebensabschnitt." Offenbar ist die gebürtige Brasilianerin auch froh, dass er nach so langer Zeit endlich diesen Schritt geht.

Das Hin und Her bezüglich Toms Ruhestand soll aber nicht nur ein kleiner Streitpunkt zwischen ihm und Gisele gewesen sein – laut eines Experten von The Sun soll es sogar ein Auslöser für die Scheidung gewesen sein. Durch die fehlende berufliche Sicherheit könnte Tom sich nämlich selbst verloren haben, wodurch seine Frau sich wiederum vernachlässigt gefühlt haben könnte.

Getty Images Tom Brady, Footballer

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

