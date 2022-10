Experte: Darum trennten sich Gisele Bündchen und Tom Brady!

War das der etwa der Grund für die angebliche Trennung von Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45)? Bereits seit mehreren Wochen sorgt das Pärchen immer wieder für Schlagzeilen: Gerüchten zufolge sollen das Model und der NFL-Star kein Paar mehr sein. Der Quarterback wurde zuletzt ohne seinen Ehering gesichtet und erschien auf einer Hochzeit ohne seine Liebste. Ein Experte analysierte jetzt das mögliche Liebes-Aus der beiden.

"Unbeständigkeit kann auch in einer Beziehung verwirrend und beunruhigend sein. Und es kann sein, dass Tom unsicher ist, wie er sich fühlt und was er vom Leben will. Was Gisele das Gefühl gibt, vernachlässigt und ungeliebt zu sein", erklärte Jo Hemmings gegenüber The Sun. Der Liebes-Coach ist überzeugt, dass die Entscheidung des 45-Jährigen, seine Karriere fortzusetzen, eine weitere Belastung für die beiden war: "Sie sind vielleicht auch unsicher, weil sie befürchten, dass sie ohne die Bestätigung und Erfüllung durch die Arbeit ihr Ziel aus den Augen verlieren."

Bereits ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, dass die 42-Jährige nicht erfreut gewesen sei, dass ihr Mann wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt ist – genauso wie ihre gemeinsamen Freunde: "Gisele und Toms Freunde sind wütend auf Tom, weil er sein Wort gebrochen hat und aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist." Anstatt Zeit mit seiner Familie zu verbringen, habe sich der Sportler "in die Arbeit gestürzt".

