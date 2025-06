Flag Football bei Olympia: Kommt Tom Brady zurück?

Der ehemalige Football-Star Tom Brady (47) hat angedeutet, dass er trotz seines Rücktritts aus der NFL im vergangenen Jahr möglicherweise doch wieder auf das Spielfeld zurückkehren könnte – zumindest, wenn es um die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles geht. In einem Interview mit Complex Sports am 4. Juni verriet Brady, dass die Aufnahme von Flag Football ins olympische Programm großes Interesse bei ihm geweckt habe. "Ich bin immer noch sehr wettbewerbsorientiert", erklärte er. "Wenn du mir einen Football in die Hand gibst – dann pass auf! Das verschwindet nie." Die Tatsache, dass Flag Football nun offiziell als sechster Sport ins Olympia-Programm aufgenommen wurde, kommentierte der Quarterback mit Begeisterung. Für ihn spiele es keine Rolle, ob 5-gegen-5 oder in anderer Form – Hauptsache Football.

Die Aufnahme von Flag Football ins Programm der Sommerspiele bringt auch aktive NFL-Spieler ins Gespräch, die sich eine Teilnahme vorstellen können. Mit fünf Spielern pro Team auf einem 50-Yard-Feld und einem 10-Spieler-Kader pro Nation wird das olympische Format kompakter – sowohl für Männer als auch für Frauen. Während Spieler wie Aaron Jones (30) von den Minnesota Vikings bereits von einer möglichen Goldmedaille träumen, gibt sich Kansas-City-Chiefs-Star Patrick Mahomes (29) etwas zurückhaltender: "Ich überlasse das wohl den Jüngeren", sagte der Sportler gegenüber US Weekly. Andere Spieler wie Justin Jefferson ziehen eine Teilnahme in Erwägung, weisen jedoch darauf hin, dass die körperliche Belastung während der NFL-Saison ein möglicher Hinderungsgrund sein könnte.

Tom Brady, der auch nach seiner aktiven Sportlerkarriere eng mit dem Football verbunden geblieben ist, übernahm im vergangenen Jahr die Rolle als Kommentator bei Fox Sports. Sein zehnjähriger Vertrag mit dem Sender ermöglicht es ihm, seine Expertise weiterzugeben, während er als Unternehmer zudem eine Minderheitsbeteiligung an den "Las Vegas Raiders" hält. Diese Verpflichtungen scheinen seine Leidenschaft für das Spiel jedoch keineswegs zu bremsen. Denn wie seine jüngsten Aussagen zeigen, bleibt der einstige Quarterback auf dem Spielfeld genauso leidenschaftlich wie in seiner neuen Rolle hinter dem Mikrofon.

Getty Images Patrick Mahomes, Januar 2025

Getty Images Tom Brady, ehemaliger Footballer

