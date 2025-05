Zum Muttertag: Gisele Bündchen teilt erstes Foto ihres Babys

Gisele Bündchen (44) teilt am Sonntag, dem 11. Mai, voller Stolz zum ersten Mal Fotos ihres neugeborenen Sohnes auf Instagram – anlässlich ihres ersten Muttertags als Dreifach-Mama. Das brasilianische Model postet emotionale Schnappschüsse mit der ganzen Familie. Auf einem der Bilder liegt das Neugeborene über der Schulter seiner Mama. Besonders niedlich ist hierbei der Body, den der Junge trägt. Darauf steht: "Ich liebe Mama", wobei das Wort "liebe" mit einem roten Herz ersetzt wurde. Gisele lächelt währenddessen voller Freude in die Kamera. Neben dem Baby sind auf den Bildern auch ihre Kinder Benjamin (15) und Vivian (12) zu sehen sowie der Vater ihres jüngsten Sohnes Joaquim Valente (35).

In ihrem Beitrag schreibt Gisele darüber, wie sehr sie sich nach dem Tod ihrer Mutter Vania Nonnenmacher gerade an Tagen wie dem Muttertag nach Nähe zu ihr sehnt. "Heute, am Muttertag, vermisse ich besonders meine Mutter, aber mein Herz ist voll. Mutter zu sein, ist mein größtes Geschenk, eine Reise, die mich demütigt, mich lehrt und mich jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt", heißt es. Die 44-Jährige habe in letzter Zeit bewusster die kleinen, echten Momente und die Nähe zu ihren Liebsten genossen.

Schon in den Tagen zuvor sorgte Gisele mit Aufnahmen für Aufsehen, auf denen sie mit dem Baby am Strand von Florida spazieren ging. Vor allem die blonden Haare ihres Sohnes stachen beim Anblick der Paparazzi-Fotos hervor. Die Ex von Tom Brady (47) schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von der engen Bindung zu ihren Kindern und erklärte, dass gerade die ruhigen Augenblicke im hektischen Alltag für sie am wertvollsten seien. Ein Insider verriet gegenüber OK!: "Ein neuer Mann und ein Baby – das war nicht geplant, aber sie liebt jede Sekunde davon."

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Partner und Kindern, Mai 2025

Backgrid / MEGA Gisele Bündchen mit ihrem Sohn und Hund, Mai 2025

