Nach Baby: Gestylt zu werden ist für Gisele Bündchen Luxus

Gisele Bündchen (44) hat einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als frischgebackene Mutter gewährt. Das Model, das erst im Februar sein drittes Kind zur Welt gebracht hat, sprach im Rahmen eines Interviews mit der französischen Vogue über die Höhen und Tiefen des Lebens mit einem Neugeborenen. "Mit einem Baby sind die Nächte so kurz, dass ich in den letzten Monaten kaum dazu gekommen bin, meine Haare zu kämmen. Wenn meine Haare und mein Make-up gemacht werden, fühle ich mich wie im Urlaub", gestand Gisele, die das Coverfoto der Zeitung ziert. Mittlerweile schläft ihr kleiner Sohn jedoch durch und sie fühlt sich, wie sie sagt, wieder "im Rhythmus".

Das ehemalige Victoria's Secret-Model, das auch zwei ältere Kinder, Benjamin (15) und Vivian, mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) hat, schwärmte von der Zeit mit ihrer Familie. "Ich bin so dankbar, zu Hause sein zu können und jeden Moment mit meinen Kindern genießen zu können", erklärte sie. Gisele, die seit Juni 2023 mit Joaquim Valente (35) liiert ist, teilte in den sozialen Medien erst kürzlich Fotos mit ihrem Neugeborenen und ihrer Familie. Besonders zum Muttertag zeigte sie sich emotional und schrieb auf Instagram: "Es sind die langsamen Momente und echten Verbindungen, die das Leben so besonders machen."

Gisele geht in ihrer Mutterrolle voll und ganz auf und schwärmt von ihrem neuen Leben. "Ich fühle mich selbstbewusster und klarer in meinen Prioritäten", betonte sie in dem Interview. Die Arbeit als Model hat sie mittlerweile mit der neuen Rolle harmonisch kombiniert. Ihr Auftritt auf dem Cover der Vogue in einem traumhaften Kleid mit Spitzendetail sorgt derzeit für Begeisterung und zeigt: Gisele ist wieder auf dem Laufsteg, doch das Familienleben bleibt für sie die große Priorität und Quelle von Glück und Beständigkeit.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

