Tom Brady teilt ein seltenes Vater-Tochter-Selfie mit Vivian

Tom Brady (47) genießt etwas Zeit mit seinen Kindern. In seiner Instagram-Story teilte der ehemalige Footballprofi dazu ein besonderes Vater-Tochter-Selfie mit seiner Tochter Vivian (12). Auf dem niedlichen Bild zeigen sich die beiden strahlend während einer Autofahrt. "Mit meinem Lieblings-Copiloten durchs Leben cruisen", lautete die süße Bildunterschrift des ehemaligen NFL-Quarterbacks. Zudem teilte Tom auch noch einige weitere Eindrücke der vergangenen Tage, die er mit seinen Kids verbrachte. Auch mit Sohnemann Benjamin (15) posierte er – beispielsweise in der Allianz Arena in München zum Finale der Champions League.

2022 trennten sich Tom und seine Frau Gisele Bündchen (44) nach 13 gemeinsamen Ehejahren – auch für ihre gemeinsamen Kinder ein schwerer Schlag. Doch auch danach wurde es nicht weniger schmerzhaft. Im vergangenen Jahr nahm der Ex-Sportler an der Netflix-Show "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil. Dort zogen Stars wie beispielsweise Kevin Hart (45) über ihn und seine gescheiterte Ehe her. Seine Kinder sollen dies überhaupt nicht gut verkraftet haben. "Es war für meine Kinder wirklich hart", gestand Tom im Mai in Logan Pauls (30) Podcast "Impaulsive".

Neben Benjamin und Vivian hat Tom noch einen Sohn namens John (17) – dieser stammt aus seiner Beziehung mit Bridget Moynahan (54). Die beiden waren von 2004 bis 2006 zusammen. Während seine Ex mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger war, begann Tom schließlich, Gisele zu daten. Die beiden galten viele Jahre als Traumpaar. Nach einigen Gerüchten gab das Model Ende 2022 die Trennung bekannt. "Aber wir haben uns einfach auseinandergelebt und auch wenn es schwierig ist, durch so etwas zu gehen, bin ich dankbar für die Zeit, die wir hatten, und ich wünsche Tom immer das Beste", erklärte die Brasilianerin damals auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian in München, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2017

Anzeige Anzeige