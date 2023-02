Oscar-nominierte Schauspielerin Melinda Dillon ist gestorben

Die Filmwelt trauert um Melinda Dillon. Die Karriere der Schauspielerin begann am Theater. Zum Beispiel spielte sie in den 1960er-Jahren am Broadway in dem Stück "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" mit und erhielt dafür sogar eine Tony-Award-Nominierung. Daraufhin war die US-Amerikanerin in erfolgreichen Filmen zu sehen. Sie war sogar zwei Mal für den Oscar nominiert. Doch jetzt muss sich die Filmwelt von Melinda verabschieden: Die "Fröhliche Weihnachten"-Darstellerin ist gestorben.

Wie Daily Mail unter anderem berichtet, dass Melinda im Alter von 83 Jahren verstarb. Wie die Familie bestätigte, ist der 9. Januar das Todesdatum des Hollywoodstars. Zur genauen Todesursache ist bisher nichts bekannt. Melinda hinterlässt einen Sohn, den sie mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Richard Libertini, hat.

Große Erfolge feierte Melinda unter anderem mit Steven Spielbergs (76) Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art" aus dem Jahr 1978 und "Die Sensationsreporterin" aus dem Jahr 1981. Auch das Filmdrama "Dieses Land ist mein Land" von Regisseur Hal Ashby, in dem die 83-Jährige mitspielte, gewann im Jahr 1976 zwei Oscars.

Getty Images Melinda Dillon im Film "Magnolia", 1999

ActionPress Melinda Dillon im Jahr 1978

Getty Images Steven Spielberg bei den 90. Academy Awards 2018

