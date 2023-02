"Police Academy"-Star George R. Robertson ist verstorben!

Traurige Nachrichten für alle "Police Academy"-Fans! Der Schauspieler George R. Robertson erlangte mit seiner Rolle als Chief Hurst in der amerikanischen Kult-Filmreihe der 1980er-Jahren große Bekanntheit. Der Kanadier wurde am 20. April 1933 in Ontario geboren und begann seine Karriere am Theater, bevor er später auf kleinere Filmrollen umstieg. Doch nun müssen seine Fans von ihm Abschied nehmen: Der Chief Hurst-Darsteller ist verstorben.

Seine Familie teilte gegenüber Hollywood Reporter mit, dass der 89-Jährige am 29. Januar im Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto verstorben sei. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. George hinterlässt seine Frau Adele, mit der er 61 Jahre verheiratet war, seine Tochter, Enkelkinder und viele weitere Familienmitglieder. Für Ende März ist eine Gedenkfeier für den Schauspieler geplant.

Neben seiner Schauspielkarriere engagierte sich George für humanitäre Zwecke. Er war unter anderem als UNICEF-Botschafter in Schulen, verkleidet in seiner Paraderolle, unterwegs gewesen. Im Jahr 1990, ein Jahr nach seinem letzten "Police Academy"-Film, wurde ihm für sein Engagement der Danny Kaye UNICEF Canada Award verliehen.

ActionPress George R. Robertson, George Gaynes und Steve Guttenberg in Police Academy

ActionPress G.W. Bailey, George R. Robertson, George Gaynes in Police Academy

ActionPress Bob Goldthwait, George R. Robertson, George Gaynes in Police Academy

