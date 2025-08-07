König Charles brach vor Hochzeit mit Diana in Tränen aus

König Charles (76) soll laut einem Royals-Experten in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana (†36) geweint haben. Der Anlass war gemäß Fox News seine anhaltende Liebe zu Camilla (78), seiner damaligen Ex-Freundin, mit der er eine enge emotionale Verbindung hatte. Doch Charles war nicht der Einzige, dessen Tränen flossen: Diana selbst war ebenfalls unsicher vor der Trauung am 29. Juli 1981. Ihre Schwester soll ihr jedoch geraten haben, die Hochzeit nicht abzusagen, da "es zu spät" sei und die Vorbereitungen längst in vollem Gange waren. "Die Teetücher mit ihrem Konterfei wurden schon verkauft", hieß es. Auch ein besonderes Schmuckstück sorgte für Wirbel: Charles trug angeblich Manschettenknöpfe mit den Initialen von Camilla während der Zeremonie.

Die Ehe der beiden steht bis heute für eine der tragischsten Geschichten der Royals. Obwohl sich Diana zu Beginn in Charles verliebt gezeigt hatte, machte ihr die besondere Beziehung zwischen ihm und Camilla schnell zu schaffen. Gerüchten zufolge habe sie schon vor der Hochzeit von einem Armband erfahren, das Charles angeblich für Camilla anfertigen ließ. Dieser Schatten begleitete die Ehe der beiden von Beginn an. Bereits während der Flitterwochen kam es Berichten zufolge zu Spannungen. Charles und Diana, die heute wahrscheinlich ziemlich stolz auf ihren Sohn Harry wäre, waren nicht nur charakterlich unterschiedlich, auch der Altersunterschied von 13 Jahren trug zu Problemen bei. Die emotional belastende Beziehung führte schließlich 1992 zur Trennung und 1996 zur finalen Scheidung.

Die Dreiecksbeziehung zwischen Charles, Diana und Camilla hatte weitreichende Konsequenzen, sowohl für die britische Monarchie als auch für die Öffentlichkeit. Diana beschrieb die Ehe später in einem berüchtigten Interview mit den Worten: "Es waren drei von uns in dieser Ehe, also war sie ein bisschen überfüllt." Nach ihrem Tod im Jahr 1997 blieb ihre Geschichte unvergessen, und ihr Vermächtnis prägt die britische Königsfamilie weiterhin. Charles und Camilla blieben bis heute ein Paar und heirateten schließlich im Jahr 2005, doch die Erinnerung an jene turbulente Zeit bleibt fest im kollektiven Gedächtnis verankert, besonders bei Prinz Harry (40) und Prinz William (43), den Kindern von Charles und Diana.

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles, Juli 2025