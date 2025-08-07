"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington hat Hashimoto

Grey's Anatomy-Star Camilla Luddington (41) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Call It What It Is" überraschend ihre Diagnose einer Autoimmunerkrankung bekanntgegeben. Die Schauspielerin, die seit 2012 als Dr. Jo Wilson in der erfolgreichen Serie zu sehen ist, teilte ihren Fans mit, dass sie vor etwa zweieinhalb Monaten Hashimoto-Hyperthyroidismus diagnostiziert bekam. "Ich fühlte mich schon länger erschöpft und ließ deshalb meine Blutwerte checken", erklärte Camilla am Mittwoch, dem 6. August. Vor allem die Worte "Autoimmunerkrankung" hätten sie zuerst sehr verunsichert, räumte sie ein, jedoch sei Hashimoto eine weit verbreitete Krankheit, bei der die Schilddrüse nicht genügend Hormone produziert.

Die britisch geborene Schauspielerin beschrieb die Herausforderungen, mit denen sie vor ihrer Diagnose zu kämpfen hatte. Ständige Müdigkeit und das Gefühl, "wie nach einem Benadryl-Rausch" um 11 Uhr morgens schlafen zu müssen, machten es schwer, ihren Alltag zu bewältigen. Auch geschwollene Hände und ein geschwollenes Gesicht fielen ihr auf und führten schließlich dazu, ärztliche Hilfe zu suchen. Nach der Diagnose begann Camilla die Einnahme des Medikaments Levothyroxin, das zur Behandlung von Schilddrüsenhormonmangel verschrieben wird. Seitdem bemerke sie, dass ihre Energie zurückkehrt und die Symptome wie die Schwellungen abnehmen. "Es fühlt sich viel besser an, wenn man merkt, dass der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt", so die Schauspielerin.

Privat ist Camilla eine hingebungsvolle Mutter von zwei Kindern und hat in der Vergangenheit immer wieder von den Herausforderungen der Kindererziehung bei ihrem vollen Terminkalender berichtet. Bekannt für ihren Humor, konnte sie sich auch in Bezug auf Hashimoto einen kleinen Augenzwinkerer nicht verkneifen: "Hashimoto macht dich müde, kalt und manchmal depressiv – wirklich eine fantastische Mischung." Auch wenn die Erkrankung eine neue Herausforderung in ihrem Leben darstellt, zeigt sich die Schauspielerin optimistisch, da die medizinische Behandlung ihre Lebensqualität merklich verbessert. Mithilfe ihres Podcasts möchte sie anderen Menschen Mut machen, auf ihren Körper zu hören und gesundheitliche Probleme frühzeitig abzuklären.

Getty Images Camilla Luddington, Schauspielerin

Getty Images Camilla Luddington bei der "Baby2Baby"-Gala 2022

Getty Images James Pickens Jr, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kim Raver und Kevin McKidd