Nun offiziell: Sie sind die "Das Sommerhaus der Stars"-Paare

Lange wurde spekuliert – nun steht es offiziell fest. Nachdem heute bereits erste Informationen in einem Video ans Licht gekommen waren, verkündet RTL formell den diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Cast. Das Horrorhaus in Bocholt öffnet am 16. September wieder seine Türen, und das sogar schon zum zehnten Mal! Der Sender feiert das Jubiläum der beliebten Reality-Show mit acht prominenten Paaren. Darunter Schauspiel-Legende Jochen Horst (63) und seine Frau Tina, der Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh sowie die Dschungelcamp-Bekanntheit Hanka Rackwitz (56) mit ihrem Freund Pierre.

Auch Influencer und Realitystars wie Ryan Wöhrl und Freundin Lina sowie Tara Tabitha (32) und ihr Freund Dennis Lodi sind in diesem Jahr mit dabei. Doch damit nicht genug: Auch Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) vertreten die Riege der Realitystars. Komplettiert wird die Runde von Calvins (33) Bruder Marvin Kleinen und seiner Freundin Jennifer Degenhart. Doch wie in jedem Jahr gibt es auch dieses Mal Nachzügler – und diese stehen bereits fest. Die Köln 50667-Darstellerin Luise-Isabella Matejczyk und ihr Freund Pascal sowie die Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin machen den anderen Paaren im Laufe der Staffel Konkurrenz.

Schon seit 2016 begeistert das hitzige Format "Das Sommerhaus der Stars" die Fans. Die diesjährige Jubiläumsstaffel, die elf Folgen umfasst, verspricht erneut reichlich Drama, neue Allianzen und altbekannten Wahnsinn. Gedreht wird wieder auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo, der sich bereits in den letzten Jahren als perfekter Schauplatz für Diskussionen, emotionale Ausbrüche und unterhaltsame Spiele bewährt hat. Auch diesmal dürfte das Zusammenleben unter ständiger Beobachtung wieder so manchen Nervenkrieg auslösen.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025

RTL / Stefan Gregorowius Silva Gonzalez und Sängerin Stefanie Schanzleh, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ryan Whörl und Lina, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Louise Matejczyk und Pascal Zadow im Sommerhaus 2025

RTL / Stefan Gregorowius Dennis Lodi und Tara Tabitha, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

RTL / Stefan Gregorowius Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Sommerhaus 2025

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

