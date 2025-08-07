BTS-Star Jungkook erhält in Frankreich erneut Gold mit "3D"

Jungkook (27), Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, hat mit seiner Solo-Karriere erneut Erfolge gefeiert. Für seine Single "3D" wurde der Musiker jetzt zum vierten Mal in Frankreich mit einer Goldauszeichnung geehrt. Laut der offiziellen Meldung des französischen Plattenlabels SNEP überschritt der Song die Marke von 15 Millionen Streams, was ihn für diese Auszeichnung qualifiziert. Bereits mit der Veröffentlichung seines Solo-Albums "GOLDEN", der Single "Seven" und dem darauf enthaltenen Hit "Standing Next to You" konnte er Gold in Frankreich einsammeln. "GOLDEN" war zudem das erste K-Pop-Soloalbum, das in Frankreich eine Gold-Zertifizierung erhielt.

Auch außerhalb Europas konnte "3D" punkten: In Kanada erhielt der Track Platin und Gold, in Japan wurde er von der RIAJ mit Gold für Streaming ausgezeichnet. Das 2023 erschienene "3D" dominiert weiterhin die internationalen Charts und Streaming-Plattformen. Es zählt mittlerweile über 962 Millionen Streams auf Spotify und verzeichnete kürzlich gesteigerte Abrufzahlen, die es zurück in die globalen Toplisten katapultierten. Auf Billboard schaffte es die Single bis auf Platz 5 der Hot 100 und glänzte auch auf europäischen Ranglisten wie den britischen Offiziellen Singles Charts. Mit Millionenzahlen an Zuschauern auf YouTube und vielen Platzierungen auf den iTunes-Charts bleibt "3D" ein weltweiter Erfolgsgarant. Zuletzt wurde der Song sogar bei den BMI Pop Awards 2025 als "Most Performed Song of the Year" ausgezeichnet.

Jungkooks beeindruckender Solo-Erfolg zeigt, dass er weit über die Grenzen von BTS hinaus ein globaler Star ist. Bereits in der Vergangenheit bewies der Sänger, wie sehr er im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Sein Livestream auf der Plattform Weverse lockte binnen kürzester Zeit über 20 Millionen Zuschauer an und wurde mit Hunderten Millionen Likes überschüttet. Mit seiner tiefen Verbindung zu den Fans und seiner musikalischen Entwicklung scheint Jungkook bereit, noch größere Erfolge zu feiern – ganz gleich, ob als Teil von BTS oder Solo.

Getty Images Jungkook bei der Amiri Menswear Spring/Summer Show auf der Paris Fashion Week 2025

Getty Images BTS im April 2022

Getty Images Jungkook, koreanischer Sänger

