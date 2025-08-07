Nach Trennung von Matt: Ist Tammy Hembrow auf Dating-Apps?

Tammy Hembrow (31) wirkte am Sydney Airport entspannt wie selten. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Matthew Zukowski zeigte sich die Fitness-Influencerin gewohnt lässig in einen bequemen grauen Trainingsanzug mit passender Designer-Handtasche gekleidet. Von einem dort anwesenden Reporter auf ihren Beziehungsstatus angesprochen, machte die Content Creatorin laut Daily Mail klare Ansagen: Mit einem herzhaften Lachen beantwortete sie die Frage, ob sie Single sei, mit einem überzeugten "Ja!" und betonte kichernd, dass Dating-Apps für sie absolut keine Option seien: "Nein, nein. Überhaupt nicht."

Die Influencerin und ihr Ex hatten ihre Trennung im Juni öffentlich gemacht. "Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass Tammy und ich uns dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", schrieb Matt auf Instagram und stellte klar: "Unsere gemeinsame Zeit wird immer in Ehren gehalten und nie vergessen werden." Tammy meldete sich kurze Zeit später zu Wort und gab zu, dass sie geglaubt habe, ihre Liebe halte für immer. "Habe ich gedacht, dass das passieren würde? Habe ich das gewollt? Nein. Wenn man jemanden heiratet, tut man das natürlich in dem Glauben, dass es für immer sein wird", erklärte sie damals unter Tränen.

Während Tammy offen über ihren Single-Status spricht, bleibt auch ein Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Mannes Matt, das sie 2023 erstmals zeigte, weiterhin ein präsentes Thema bei ihren Fans. Ihre Entscheidung, dieses Tattoo trotz der Trennung nicht entfernen zu lassen, hat bei einigen Followern für Diskussionen gesorgt. Tammy hat hierzu bisher keine Stellungnahme abgegeben, was viel Raum für Spekulationen lässt.

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und YouTube-Star Tammy Hembrow

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023

TikTok / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2025