Yungblud und Jesse Jo feiern Liebes-Comeback in Italien

Yungblud (28) und Jesse Jo Stark (34) sorgen für große Gefühle an der Amalfiküste! Der britische Musiker feierte am Dienstag seinen 28. Geburtstag – und das nicht alleine. Der Rock-Sänger wurde bei intimen Momenten mit seiner Ex-Freundin Jesse Jo Stark gesichtet. Auf Fotos von X zeigen sich die beiden lächelnd und glücklich Hand in Hand und tauschten Zärtlichkeiten aus. Das Paar, das sich 2024 getrennt hatte, scheint nach einem Jahr der Trennung wieder zueinandergefunden zu haben.

Die Trennung von Jesse hatte Yungblud in Interviews als Teil einer schwierigen Phase beschrieben, in der er sich "äußerst unsicher" fühlte. Trotzdem ließ er damals keinen Zweifel daran, wie tief seine Gefühle für Jesse sind. So nannte er sie die "Liebe seines Lebens" und erklärte, dass er keine neue Beziehung wolle, falls ein Comeback mit Jesse Jo nicht zustande käme. Nun scheint die Liebe die Unsicherheiten besiegt zu haben, wie die romantischen Bilder aus Italien zeigen.

Jesse ist keine Unbekannte. Sie ist die Patentochter der Pop-Legende Cher (79) und selber Musikerin. Ihre Eltern, Richard und Laurie Lynn Stark, gründeten das erfolgreiche Luxus-Modelabel Chrome Hearts, das sich innerhalb der Rockszene großer Beliebtheit erfreut. Jesse Jo selbst brachte 2022 ihr erstes Album "Doomed" heraus, an dem sie unter anderem mit Jesse Rutherford (33), Sänger der Band The Neighbourhood, arbeitete. Zudem ist sie Gründerin des Modelabels Deadly Doll, das für einen individuellen Vintage-Rock-Stil bekannt ist.

Getty Images Yungblud und Jesse Jo Stark, September 2022

Imago Yungblud und Jesse Jo Stark im Juli 2024

Getty Images Cher und Jesse Jo Stark, Musikerinnen