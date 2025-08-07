Katie Price boykottiert Doku über Tochter Princess Andre

Katie Price (47) hat angekündigt, die neue Dokumentarserie "The Princess Diaries" über ihre Tochter Princess Andre (18) nicht anzusehen. Die Serie, die diesen Sonntag auf ITV Premiere feiert, markiert ihren Einstieg in die Welt des Reality-TVs. Katie kritisiert jedoch, dass sie weder in die Produktion einbezogen wurde noch in der Serie auftaucht. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte sie: "Ich werde die Show nicht ansehen und nicht bewerben, weil ich es nicht ertragen kann, dieses 'glückliche Familien'-Bild präsentiert zu bekommen, in dem ich als Elternteil ignoriert werde."

Hintergrund der Spannungen ist offenbar, dass Katie von Princess' Vater, ihrem Ex-Mann Peter Andre (52), ausgeschlossen wurde. Laut Katies Team bot sie sogar an, kostenlos an der Show teilzunehmen, doch die Verantwortlichen entschieden sich dagegen. Die Serie beleuchtet unter anderem Princess' Kindheit und die Auswirkungen von Katies turbulenter Beziehung zu ihrem Ex-Mann Kieran Hayler (38). Princess beschreibt in der Serie, wie schwierig es war, den Zusammenbruch der Ehe ihrer Mutter mitzuerleben, und spricht darüber, wie ihre Kindheit von "dunklen Zeiten" der Mutter geprägt war. Trotz der Kritik bekundete Princess in den Aufnahmen ihre Liebe zu ihrer Mutter und nannte sie ihre "beste Freundin".

Bereits vor einigen Wochen hatte Katie einen kleinen Einblick in die angespannte Familiensituation gegeben. Die fünffache Mutter erzählte ebenfalls in ihrem Podcast, dass Princess für die Dauer der Dreharbeiten bei ihrem Vater lebt. "Princess wird wieder bei mir wohnen. Nur weil sie gefilmt hat, war sie bei Pete, weil ich da nicht in ihre Nähe darf. Sie hat nur noch etwa zwei Wochen Zeit für die Dreharbeiten", erklärte der Realitystar damals.

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit