Drama um Katy Perrys Villa: Chris Pratt als Schlüsselzeuge

Chris Pratt (46) könnte bald unfreiwillig in den Rechtsstreit um eine Villa verwickelt werden, die einst von Katy Perry (40) erworben wurde. Das Anwesen in Montecito, Kalifornien, steht seit Jahren im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen der Sängerin und dem früheren Besitzer Carl Westcott, einem kranken Kriegsveteranen. Westcott behauptet, das Haus 2020 unter dem Einfluss von Schmerzmitteln verkauft zu haben, und versucht seitdem, den Deal rückgängig zu machen - das berichtet das Magazin Daily Mail. Inzwischen wohnen Chris und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (35) in dem luxuriösen Haus, das sie von Katy gemietet haben. Laut Insidern will Westcotts Anwaltsteam den Schauspieler nun als Zeugen laden, um Details zur Vermietung zu erfahren.

Der Hintergrund des Streits umfasst nicht nur den Vorwurf eines ausgenutzten Verkaufs, sondern auch laufende Forderungen und Gegenklagen. Katy strebt unter anderem Schadensersatz für Reparaturen und entgangene Mieteinnahmen an, während Westcotts Anwälte ihre Forderungen als unbegründet darstellen. Ein Gericht entschied 2023 zu Katys Gunsten und erklärte sie zur rechtmäßigen Eigentümerin des Anwesens. Dennoch hält der Konflikt an, während sich beide Parteien auf einen bevorstehenden Prozess vorbereiten. Katy wurde bereits dazu verpflichtet, persönlich auszusagen, und es bleibt abzuwarten, ob Chris ebenfalls vor Gericht erscheinen muss. Das Anwesen, das neben einer Villa auch Tennisplätze und einen Pool umfasst, bleibt unterdessen ein Brennpunkt rechtlicher und medialer Aufmerksamkeit.

Bereits früher gab das hochkarätige Interesse an dieser Immobilie Anlass zu Spekulationen. Katy erwarb das Haus noch während ihrer Beziehung zu Orlando Bloom (48), und der Kauf wurde von ihrem Geschäftspartner Bernie Gudvi abgewickelt. Seitdem kursieren immer wieder Berichte über prominente Namen, die mit dem Anwesen in Verbindung stehen. Während die Hintergründe des Rechtsstreits teils undurchsichtig bleiben, zeigt die Vermietung an Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, dass das Haus trotz der juristischen Konflikte bewohnt wird. Wie sich die Geschehnisse um die Villa weiterentwickeln, interessiert gleichermaßen Fans und Rechtsbeobachter.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Katy Perry und Chris Pratt

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023