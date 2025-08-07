Hat RTL aus Versehen den Sommerhaus-der-Stars-Cast geleakt?

Hat RTL versehentlich die Katze aus dem Sack gelassen? In der Beschreibung eines angekündigten YouTube-Videos wurde offenbar vorab die prominente Besetzung der kommenden Staffel von Das Sommerhaus der Stars enthüllt. Das Video, in dem die Vorjahressieger Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) über die neuen Kandidatinnen und Kandidaten plaudern, sollte wohl eigentlich erst am 14. August erscheinen. Doch eine unachtsame Formulierung verriet nicht nur den Starttermin der Show – der 16. September 2025 – sondern auch die Namen der Paare, die in diesem Jahr in das berühmte Sommerhaus einziehen werden.

Die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer liest sich wie ein bunter Mix aus Reality-TV-Stars und Unterhaltungstalenten. So sollen unter anderem Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30), Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh sowie Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi mit von der Partie sein. Auch Hanka Rackwitz (56) wagt mit Partner Pierre Paminski einen Schritt ins Rampenlicht des Sommerhauses. Hinzu kommen Edda Pilz und Michael Klotz, Tina und Jochen Horst (63), Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin sowie Ryan Wöhrl und Lina Baumann. Luise Matejczyk und Pascal Zadow (28) runden den Cast ab.

War das etwa ein Versehen? Eine offizielle Meldung oder Bestätigung gibt es vom Sender bislang nämlich nicht. Mittlerweile ist das Video zudem wieder von der Plattform verschwunden. Fest steht jedoch: Mit diesem Cast dürfte es auch in diesem Jahr wieder ordentlich krachen in der Chaos-WG in Bocholt-Barlo. Für die Teilnehmenden bedeutet der Aufenthalt in dem bescheiden ausgestatteten Haus nicht nur jede Menge Teamarbeit, sondern auch ein Härtetest für die Beziehung. Am Ende winken Ruhm, der Titel "Das Promipaar 2025" und ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Oktober 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Micha Klotz im November 2024

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina, Oktober 2024

Instagram / jochenofficial Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2024

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

