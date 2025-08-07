Nikki Reed trägt schon seit 15 Jahren die gleichen Schuhe

Nikki Reed (37) hat in einem Interview spannende Einblicke in ihr Leben und ihre ganz persönliche Philosophie gegeben. Die Schauspielerin verriet im Podcast "The Art of Being Well With Dr. Will Cole", dass sie ihre Garderobe auf ein Minimum reduziert habe. "Ich trage gerade dieselben Schuhe, die ich seit 15 Jahren trage", erklärte Nikki und fügte hinzu: "Ich habe sie gerade neu besohlen lassen." Das würde sie alle drei Jahre machen, da sie die Schuhe jeden Tag anziehe. Auch ihre anderen Klamotten repariert sie lieber, statt sich neue Kleidung zu kaufen. "Ich trage Vintage-Hosen, die voller Löcher sind. Und wenn ich mich umdrehen und Ihnen meine Gesäßtaschen zeigen würde, würden Sie sehen, dass meine Mutter mir hilft, sie zu flicken, weil ich immer die gleichen Hosen trage", so Nikki weiter. Mit dieser Entscheidung wolle sie ihren Alltag vereinfachen. "Es geht darum, den Kopf freizumachen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren", erklärte Nikki gegenüber People.

Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit ist Nikki ein großes Anliegen: "Wir leben in einer Kultur des Immer-mehr-und-mehr. Und ich will nicht mehr. Ich will weniger, aber ich will Gutes." Dabei setzt sie sich vor einer neuen Anschaffung intensiv damit auseinander: "Bevor ich etwas kaufe, denke ich darüber nach, wo es hergestellt wurde, wie es hergestellt wurde und wie lange ich es tragen werde." Dabei scheint Nachhaltigkeit nicht nur im Kleiderschrank Priorität zu haben. Nikki und ihr Ehemann Ian Somerhalder (46) engagieren sich intensiv für ökologische Projekte, darunter regenerative Landwirtschaft. Mit Ian und ihren gemeinsamen Kindern lebt Nikki seit einigen Jahren abseits des städtischen Trubels auf dem Land.

Nikki und Ian haben ihr Leben grundlegend verändert, um mehr Ruhe und Authentizität zu finden. Auf ihrem Grundstück kümmern sie sich nicht nur um die eigene Familie, sondern auch um den Anbau von Lebensmitteln und die Erhaltung der lokalen Flora. Das Paar verbindet die Liebe zur Natur und der Wunsch, mit einem bewussten Lebensstil etwas zum Umweltschutz beizutragen. Werte, die sie auch ihren Kindern nahelegen. Gegenüber E! erklärte Nikki: "In der heutigen Zeit nähern wir uns immer mehr einer vollständig technisierten Welt. Egal, wie sehr wir versuchen, unsere Kinder davor zu schützen, wir wachsen in einem Zeitalter der Technik auf, und ich glaube, dass wir dem nur durch die Natur wirklich entgegenwirken können."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Reed beim Environmental Media Association Impact Summit 2025 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei den St. Regis World Snow Polo Championships 2024 in Aspen

Anzeige Anzeige

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi